Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Ancak veteriner terapist olan Daria, birçok kişinin korktuğu şeyin "her yerde bir tür telefon dinlemesi vb." olduğunu ifade etti. "Büyük olasılıkla, tüm bunların muhtemelen var olduğunu düşünüyorum, ancak biz korkmadık, çünkü birinin bizi bu yüzden azarlayacağı hiçbir şeyimiz yoktu."

NE ZAMAN FAALİYETE GEÇTİ?

Kuzey Kore, lideri Kim Jong Un'un gizli komünist rejimde turizmi canlandıracağını umduğu bir sahil tatil köyü açtı.

Doğu kıyısındaki Wonsan Kalma, tamamlanmasının üzerinden altı yıl geçmesine rağmen 1 Temmuz'da yerli turistlere açılmıştı. Yabancı turistleri ilk kez ağırladı.

Ülkenin seçkinlerinin çoğunun özel villalarının bulunduğu Wonsan'da lüks içinde büyüyen Kim, bir zamanlar füze deneme sahasına ev sahipliği yapan kasabayı dönüştürmeye çalışıyor.

Devlet medyası KCNA, 4 kilometrelik (2,5 mil) bir sahil şeridine sahip olan tatil köyünün 20.000 ziyaretçiye kadar konaklama kapasitesine sahip olduğunu, oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri ve bir su parkı bulunduğunu iddia ediyor; ancak bunların hiçbiri doğrulanamıyordu.

Raporlara göre, 20.000 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olan ve jet-skilerle donatılmış olan Wonsan-Kalma tatil köyüne gelmek isteyen Rus turistlerin, öncelikle Rusya'nın doğu şehri Vladivostok'a kendi imkanlarıyla ulaşmaları gerekiyor. Buradan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşlar düzenleniyor.

Ancak ülkeye vardıktan sonra, 13 kişilik ilk misafir grubunun Pyongyang'dan Wonsan'a yapacağı kısa uçuşu aniden iptal edildi ve yerine bir tren ayarlandı. Daria, "Sadece 13 kişi için koca bir tren akıl almaz bir şeydi," dedi. "Yeni, çok konforlu ve klimalıydı." Tren pencerelerinden köyleri ve tarlalarda çalışan, pek zengin olmayan insanları gördüğünü de ekledi.