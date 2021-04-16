Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıdan kısa bir süre sonra milyonlarca Kuzey Koreli sokaklara döküldü. Kıtlığı protesto etmek için değil tabii ki... Kim'in babasının doğum gününü kutlamak için...