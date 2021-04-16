Kuzey Kore'de kıtlık başladı! Halk sokaklara dökülüp kutlama yaptı
KUZEY Kore'de kıtlık başgösterdi. Geçen hafta 'çetin yürüyüş' çağrısı yaptı. O çağrının üzerinden bir hafta geçmeden halk sokaklara dökülüp havai fişekler eşliğinde kutlama yaptı. İşte nedeni...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıdan kısa bir süre sonra milyonlarca Kuzey Koreli sokaklara döküldü. Kıtlığı protesto etmek için değil tabii ki... Kim'in babasının doğum gününü kutlamak için...
Kuzey Kore'de, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 109. yaş günü dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapıldı.
Kuzey Koreliler, kurucu lider Kim Il-sung ile oğlu ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'ni ziyaret etti.
Ülkenin farklı noktalarından kutlamalara katılan kişilerin yerel kıyafetler giyerek dans ettiği kaydedildi.