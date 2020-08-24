Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi! Ülkeyi kız kardeşi Kim Yo-jong bıraktı Kim Yo-jong kimdir
Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un hakkında yeni iddia. Bu yılın başında "yoğunbakımda" ve "öldü" iddiaları gündeme gelen Kim'in komada olduğu ve ülke yönetimini kız kardeşi Kim Yo-jong'a bıraktığı öne sürüldü. Kim'in bütün yetkisini kullanan kız kardeşi, defacto lider oldu. Kim Yo-jong kimdir?
Bu yılın başında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığına dair iddiaların ortaya atıldığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia geldi... Bir dönem Güney Kore'de üst düzey görevlerde bulunan bazı kaynaklar, "Kim Jong-un hastalığı yüzünden komaya girdi ve bütün yetkisini kız kardeşine bıraktı" dedi.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı… İddianın sahibi ise Güney Kore’nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yağan Chang Song-min’den geldi…
Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumunun çok kötü olduğunu öne sürdü. Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, “Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu” dedi.
Ülke yönetimini kız kardeşi üstlendi
Kim Jong-un’un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong’un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min şöyle devam etti: