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Kuzey Kıbrıs Rum kesiminden Türkiye'ye yeni bir yıldırma hamlesi

Kuzey Kıbrıs Rum kesiminden Türkiye'ye yeni bir yıldırma hamlesi

İsrail ve Yunanistan ile birlikte sondaj çalışmaları yapan Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin ada etrafında yürüttüğü hidrokarbon sondaj çalışmalarına katkıda bulunan üç şirket aleyhine hukuki işlem başlattı.

Yunanistan, İsrail ve Rum Kesimi’nin ısrarla karşı çıktığı Ankara’nın doğalgaz sondaj çalışmaları hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yunanistan ve İsrail ile birlikte Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapan buna karşılık Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarına tepki gösteren Kıbrıs Rum Kesimi’nin skandal bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

'Türk şirketi değiller'

Kıbrıs Rum Kesimi’nin dışişleri bakanlığından üst düzey bir yetkili, şirketlerin adını açıklamadı ancak Türk şirketi olmadıklarını belirtti. 

Türkiye Petrolleri’ne (TPAO) ait Fatih isimli gemi adanın batısı açıklarında hidrokarbon arama amacıyla sondaj yapıyor. TPAO’nun yeni sondaj gemisi Yavuz ise yakında adanın doğusu açıklarında hidrokarbon arayacak.

''Aynısını Yavuz için de yapmayı planlıyoruz”

Kıbrıslı Rum yetkili, “TPAO ile işbirliği yapan şirketler aleyhine zaten hukuki işlem başlattık… Aynısını Yavuz için de yapmayı planlıyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs’ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise KKTC tarafından TPAO’ya verildiğini belirtiyor.

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