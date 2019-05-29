Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, 'Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Dün de 9 teröristin etkisiz hale getirilmişti

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Öte yandan mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.