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Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, 'Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Dün de 9 teröristin etkisiz hale getirilmişti

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Öte yandan mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

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