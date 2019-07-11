Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu

Kuzey Ege sahillerinde saat 01.30'dan sonra yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.