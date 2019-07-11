Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, iş yerlerinin tenteleri ile şemsiyeleri uçtu.

Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu - Sayfa 1

Kuzey Ege sahillerinde saat 01.30'dan sonra yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.

115
Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu - Sayfa 2


Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçlar devrilirken, Altınova ve Sahilkent mahallelerinde de park halindeki otomobillerin üzerine ağaçlar devrildi. 

215
Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu - Sayfa 3

İş yerlerinde hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta elektrik kesintileri yaşandı. Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yüzerek kıyıya çıkabildi.

315
Kuzey Ege sahillerini fırtına vurdu hayat felç oldu - Sayfa 4

Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede çalışma başlattı.

415