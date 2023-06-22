Kuyuya taş atan “her deliye” ithafen

Konuştuğunda dinlenecek bir bilgiye, bir donanıma, bir amaca sahip değilsin; ne yapsam da ezberleri bozsam, absürt ne yapabilirim de izlenirim, insanları koşa koşa ayağıma kadar nasıl getirtirim diye düşünüp kendi çapının yettiği cinsten ortaya karışık bir boşboğazlık, bir küfür sofrası kurmuş üzerinden nemalanıyorsun.

Farklı bir siyasi görüşe, farklı bir kültüre sahip olabilirsin. Giydiğin kıyafetin eni, boyu, oranı, adı, sanı, fiyatı, hatta modası seni bağlar.

Elbette oturduğun mekânlar, yaşadığın şehir, sevdiğin semtler vardır.

İstediğin dini seçer, istediğin dili konuşursun. Dinlediğin sanatçıdan izlediğin filme kadar, eğlence için tercih ettiğin saat diliminden dahi sen sorumlusun.

Dilediğin gibi bir insan olabilirsin, dilediğince konuşup dilediğince susabilirsin.

Kısacası tüm tercihlerinde özgürsün. Burada hiçbir problem yok.

Ama tüm bu tercihleri yaşarken gözden kaçırdığın bir husus var. Aştığın sınırlar, unuttuğun bir ahlak var.

Tercihlerinden ötürü yaşadığın hayal kırıklığıyla feleğini şaşırmış olman ve başkasına sataşman var ya işte tüm problem burada!

“Bir gün Allah Resûlü (sav) eliyle bir çizgi çizdi sonra dedi ki: ‘Bu Allah’ın (cc) istikamet üzere olan yoludur.’ Sonra o çizginin sağına ve soluna bazı çizgiler çizdi. Sonra dedi ki: ‘Bunlar, her birinin başında o yola davet eden birer şeytanın bulunduğu yollardır.’

Gittiğin yol da katıldığın kervan da senin özgür iradenin gereği...

Ama kendi yoluna azık etmek, kendi yanına yoldaş aramak, azlığını çoğaltmak uğruna doğru yolu istikamet edinmişi yoldan saptıramaz, kandıramazsın!

Buna hakkın yok!

Hakikati inkâr edecek, doğruya yanlış diyecek, ahlaksızlığı savunacak kadar haddi aşmana göz yumulmasını da bekleme!

Biliyoruz ki sen şaşkın ve sataşansın!

Bu şaşkınlıkla, yengeç misali kendin düşerken önden gidenleri de aşağıya çekmek gibi bir kabahate katiyen müsaade isteyemezsin!

Doğruya meyilli insanları, doğrudan yana nasibi olanları, çiçeği burnunda çiftleri, pırıl pırıl gençleri şerre davet edemezsin!

Ortada bir hata varsa bunu görmezden gelemez, görülmüş bir hataya da "haksızlık!" diyemezsin.

Bir insanın kendini ilgilendirmeyen konularda konuşması kendisine günah olarak yeter.

Bakıyorum ağzın var konuşuyorsun!

Ne bir öğretmensin ne de bir doktor...

Ne siyasetçisin ne de bir emekçi...

Ne millisin ne de yerli...

Ne dürüstsün ne de yürekli...

Ne edebin var ne de haddin...

Ama bakıyorum her telden çalıyorsun. Çala çala çoğalıyorsun üstelik. Yitik ve ikiyüzlülüğün gizlenmişliğiyle, aralıksızca başı boş bırakılmış bir değer kolluyorsun.

Necis varlığınla hemen o değerin üzerine çökmek istiyorsun.

Tuş takımı kadar dokunmadığın insanı, sözde çok iyi anlıyorsun. Sanki sana göre çok önemli herkesin yaşamı ve yaşam standardı...

Allah aşkına kimi kandırıyorsun sen?

Ayağa düşse topal bırakacak, o yontulmamış dilin ve içindeki kininden saçılan zehir, daha kaç vebali üstlenecek güçte?

Ahlakla arana giren bu mesafeyi ne zaman kapatacaksın?

Bu tembellikle veresiye defterini nasıl ödeyeceksin?

Var olanın üzerine bir güzellik daha koyamayacak kadar eli titrek, bir noksanlığı gidermeyi düşünemeyecek kadar bencilsin.

Gelmişsin gidecek olmuşsun da nefsinden öteye geçememiş verdiğin hak.

Sağ tarafla hiç işin olmamış şeytanla olan ortaklığından mütevellit...

Belli ki, doğru yoldan saptırmaya azmetmişsin; belli ki, yok iyilikten nasibin; belli ki koparmak istiyorsun varımızdan...Yoğumuz sevindiriyor seni belli ki!

Biliyoruz, birlikteliğimiz sende maraz açıyor, boğazına yumruk gibi oturuyor muhabbetimiz. "Allah" diyenden kaçan şeytan gibi yalpalıyorsun duyunca sesimizi.

Söylesene, savunduğun insan hakları dayattığın ahlaksızlıkları da kapsıyor mu?

Sözde beslediğin o sokak hayvanları “sosyal sorumsuzluk” projelerinden biri mi?

Ve sana rağmen yoluna devam edebilenleri görmekten mi bu aymazlığın?

Aynı dertten muzdarip olacaksan, aykırı değil ahlaklı olmaksa arzun; gel birlikte mücadele edelim bırakalım kavgayı.

Sezai Karakoç’un dediği gibi: “Dünya denen bu yerde nasıl dostça yaşanır, anlayacağız!”

“Dünya bir Cennet yeri değil... Hele, peşin verilmiş bir Cennet, asla… Dünya, bir olabilirler yumağı... Onu, Cennet'e ya da Cehennem'e yaklaştırmak da, insana verilmiş bir hüner.”

Amacın bir olabilmekse eğer; gel göster maharetini, görelim istidadını!

Ama yok eğer, senin tek muradın ayrılıksa var git yoluna!

Gömdüğün kemiği yerinde bulamayıp toprağı şaşkınca eşeleyen müptezelliğine devam et...

Uğurlar ola.