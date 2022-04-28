Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar

Beyşehir’de bir tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun içerisinde görülen yılanlar görenlerin ilgisini çekti. Yılanları görüp izlemek için su kuyusuna gelen çiftçi Bilal Yağar, “Burası pancar tarlarımızın yanı, bizim Zeyve kuyumuz. Yılanları çok güzel olur. Böyle gelir seyrederiz. Çoğu fotoğraf çeker. Biz 8-10 tanesini görürüz ama çok daha fazla var. Gelir böyle bakar seyrederiz, zehirli değil herhalde, sokanı hiç görmedik. Kır yılanı deriz” diye konuştu.