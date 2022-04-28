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Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar

Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar

KONYA’nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar su kuyularında ortaya çıkmaya başladı.

Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar

Beyşehir’de bir tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun içerisinde görülen yılanlar görenlerin ilgisini çekti. Yılanları görüp izlemek için su kuyusuna gelen çiftçi Bilal Yağar, “Burası pancar tarlarımızın yanı, bizim Zeyve kuyumuz. Yılanları çok güzel olur. Böyle gelir seyrederiz. Çoğu fotoğraf çeker. Biz 8-10 tanesini görürüz ama çok daha fazla var. Gelir böyle bakar seyrederiz, zehirli değil herhalde, sokanı hiç görmedik. Kır yılanı deriz” diye konuştu.

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Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar

Su kuyusundaki taşlar arasına gizlenen yılanların özellikle ürünlerin yetişmesinin ardından tarlalara çıktığını da vurgulayan Yağar, “Tarlaya da giriyorlar. Pancar yetişti mi içinde olurlar. Allah var, biz pek zarar vermeyiz. Burayı bölge olarak Zeyve mezarlığı derler. Yılanları görmeye bilenler gelir, fotoğraflarını çeker, ‘şu soğuk yılanı bir görelim’ derler. Adı soğuk ama kendileri gerçekten güzel hayvanlar" dedi.

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Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar
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Kuyunun içine bakan şaşkına döndü! Havalar ısınınca çıkmaya başladılar
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