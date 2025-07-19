Kuyruk oluştu! Gurbetçiler tatil için Avrupa'dan Türkiye'ye dönmeye devam ediyor...

GURBETÇİLER HEYECANLI

Hollanda’dan gelen Mehmet Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Elazığ’a gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

"Sınır kapısına geldiğimizde içimize bir heyecan doluyor. Gurbet zor, ancak yaşayan bilir." diyen Ertuğrul, Türk bayrağını görünce gurur duyduğunu ve memleket hasretinin her geçen gün arttığını dile getirdi.