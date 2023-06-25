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Akın akın geliyorlar! Bodrum'a 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

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Akın akın geliyorlar! Bodrum'a 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.Polis ve jandarma ekipleri 24 saat aralıksız denetim yapılıyor.İlçeye 48 saat içerisinde 50 bin araç giriş yaptı.

Akın akın geliyorlar! Bodrum'a 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirdi. Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Akın akın geliyorlar! Bodrum'a 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

İlçeye 48 saat içerisinde 50 bin araç giriş yaptı. Bayram yoğunluğunu ile birlikte denetimler de sıklaştırıldı. 

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Akın akın geliyorlar! Bodrum'a 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

Bayramı gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyenler, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.

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Akın akın geliyorlar! Bodrum'a 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

İşte Bodrum'daki son durum...

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