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Kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

Kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor ancak yaz sağanakları da beraberinde geliyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yeni haftada yurdun birçok kesiminde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki yağışların, olumsuzluk yaratabileceğine ilişkin de uyarı var.

Kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağışlar görülecek. İstanbul için saat de verildi. İşte yapılan son açıklama ve bölge bölge son durum...

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Kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

Bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:

Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin 

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Kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

İstanbul'da da 12.00-15.00 saatleri arasında sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar ilerleyen günlerde de sürecek.

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Kuvvetli yaz sağanakları geliyor! Meteoroloji uyardı listede İstanbul da var bu saate dikkat

Marmara Bölgesi'nde bu hafta yağmurlar olumsuzluk yaratabilir. Şiddetli yağmur, dolu ve ani rüzgarlara karşı İç Anadolu Bölgesi de uyarıldı. 

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