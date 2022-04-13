Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den bölge bölge açıklama bu illerdekiler aman dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta başından itibaren düşen sıcaklıklar ile birlikte etkili olan kar yağışı bugün de bazı şehirlerde görülecek. Öte yandan Kocaeli, Sakarya, Siirt başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış görülecek.
Nisan ayında kar sürprizi yaşanıyor. Yurdun pek çok şehrinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken bugün Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Van, Hakkâri, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te ise fırtına beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hava kış moduna geçti. Aynı şekilde Cuma gününe kadar devam edecek. Cuma ve Cumartesi bahar gelecek, fakat 18 Nisan'dan itibaren yine soğuk olacak. 23 Nisan ılık olacak gibi görünüyor. Değişim yok..." dedi.
Fırtına beklenen iller: Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’te fırtına etkili olacak.
Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.