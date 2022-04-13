Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den bölge bölge açıklama bu illerdekiler aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hava kış moduna geçti. Aynı şekilde Cuma gününe kadar devam edecek. Cuma ve Cumartesi bahar gelecek, fakat 18 Nisan'dan itibaren yine soğuk olacak. 23 Nisan ılık olacak gibi görünüyor. Değişim yok..." dedi.