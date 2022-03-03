Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bugün Ankara, Isparta, Bolu'da Meteoroloji il il açıkladı cuma için alarm verildi

Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Kocaeli, Kastamonu, Ankara, Kayseri'de yoğun kar yağışı var. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Antalya'da da sağanak etkili olacak. Su baskınlarına aman dikkat! İşte Meteoroloji'den yapılan son tahminler...