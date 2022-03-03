Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bugün Ankara, Isparta, Bolu'da Meteoroloji il il açıkladı cuma için alarm verildi
ANKARA, Isparta dahil olmak üzere pek çok ilde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'da da sağanak etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Cuma günü kar yağışı Batı Karadeniz bölgesini vuracak. Öte yandan kar nedeni ile birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi.
Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Kocaeli, Kastamonu, Ankara, Kayseri'de yoğun kar yağışı var. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Antalya'da da sağanak etkili olacak. Su baskınlarına aman dikkat! İşte Meteoroloji'den yapılan son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre bugün 3 Mart kar yağışı beklenen iller şöyle: Kocaeli, Ankara, Çankırı, Eskişehir,Kayseri,Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak,Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Isparta, Van, Kayseri
Cuma günü Karadeniz için alarm : Yoğun kar yağışı cuma günü yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Perşembe gecesi etkisini artıracak olan kar yağışı cuma günü çok daha kuvvetlenecek. Meteoroloji sitesinde verilen uyarıda şöyle denildi:
Emekli Meteoroloji Bölge Müdürü ise şu değerlendirmelerde bulundu:
-Mart ayı iç kesimlerde kar yağışı ile başladı Hava sıcaklığı normallerin altında ancak önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak yağışlar azalacak Güneşli günler görmeye az kaldı... Merak etmeyin Maske de kalktı Herkes yakında açık alanlarda olacak ruhunuza iyi gelecek...