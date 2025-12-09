Kuvveli kar yağışı geliyor! Meteoroloji, AFAD, AKOM'dan açıklama 4 il için sarı kodlu uyarı

Hava nasıl olacak, İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak edilirken son hava durumu açıklaması geldi. Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 4 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan sıcaklıkların İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3-5 derece düşeceğini duyuruldu.