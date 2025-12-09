Kuvveli kar yağışı geliyor! Meteoroloji, AFAD, AKOM'dan açıklama 4 il için sarı kodlu uyarı
Havalar iyice soğudu sıcaklık daha da düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken kuvvetli kar yağışı beklenen iller de açıklandı ve sarı kod verildi. Öte yandan AKOM ve AFAD'dan da bir açıklama yapıldı. İşte son hava durumu tahminleri...
Hava nasıl olacak, İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak edilirken son hava durumu açıklaması geldi. Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 4 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan sıcaklıkların İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3-5 derece düşeceğini duyuruldu.
SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimleri için "sarı kodlu" uyarı verildi.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.