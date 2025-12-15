Kuveyt Türk ve T-Soft'tan e-ticaret ile e-ihracata yönelik dijital dönüşüm işbirliği

Kuveyt Türk, e-ticaret ve e-ihracat alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla T-Soft ile işbirliği yaptı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında hazırlanan Kuveyt Türk E-Ticaret ve Kuveyt Türk E-İhracat paketleriyle işletmelere yazılım altyapısından entegrasyon çözümlerine, pazarlama otomasyonlarından ödeme sistemlerine kadar uçtan uca hizmet sunulması hedefleniyor.

Paketler kapsamında Kuveyt Türk müşterileri internet sitesi kurulumu, e-ticaret yazılım altyapısı, ömür boyu ücretsiz Kuveyt Türk Sanal POS entegrasyonu, ücretsiz pazaryeri entegrasyonları, ücretsiz pazarlama otomasyonları, indirimli kargo ücretleri, e-ihracat süreçleri için gerekli modüller gibi kapsamlı çözümlere tek noktadan erişebilecek.

Şirketler bu paketleri Kuveyt Türk ticari kredi kartlarıyla vade farksız 3 taksit avantajıyla satın alabilecek.

İşbirliği kapsamında e-ihracat yapan firmalara özel avantajlı sanal POS komisyon koşulları da sunuluyor. Bu kapsamda Kuveyt Türk müşterileri sanal döviz POS'larda 7 gün blokeli yüzde 1,59'dan, sanal TL POS'larda 9 gün blokeli yüzde 0'dan başlayan komisyon oranlarıyla işlem yapabiliyor. Ayrıca müşteriler ömür boyu sanal POS aidatı ödemiyor.

E-ihracat alanında rekabet kapasitelerinin artırılması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü Ferhat Öztürk, bankanın firmaların dijital dönüşümünü güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

E-ticaret ile e-ihracat alanında rekabet kapasitelerini artırmayı da öncelikli hedefler arasında gördüklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon 162 milyon lira oldu. E-ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 2,9'a yükseldi ve yıllık 8 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Hedef ise e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmak. Biz de bu vizyonu destekliyor, bu hedefe katkı sunacak çözümlerimizi bütüncül bir yapı altında sunuyoruz."

Öztürk, sektördeki ihtiyaçları detaylı şekilde analiz ederek T-Soft işbirliğiyle müşterilere özel Kuveyt Türk E-Ticaret ve Kuveyt Türk E-İhracat paketleri hazırladıkları bilgisini paylaşarak, "Bu işbirliği sayesinde dijitalleşme süreçlerinde firmalarımızın yanında olmayı ve onları küresel pazarlara açılırken güçlü bir çözüm ortağı olarak desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan da 23 yılı aşkın süredir Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracatın gelişimine katkı sağladıklarını belirterek, Kuveyt Türk ile yapılan işbirliğinin işletmelere hem Türkiye'de hem de küresel pazarlarda rekabet avantajı kazandıracağını kaydetti.

Arıkan, "Bu işbirliğiyle işletmelere sadece teknik bir çözüm sunmuyor, aynı zamanda yurtdışına açılma yolculuklarında gerçek bir başarı ortağı oluyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamak ve ekonomimizin güçlenmesine destek olmak bizim için büyük bir gurur. T-Soft'un uzmanlığı ve vizyonu ile çok daha fazla işletmenin dünya pazarlarında yer bulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.