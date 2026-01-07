Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek

Kuveyt Türk, kullanıcı deneyimi ölçümleme çalışmalarına "İzleme Teknolojisi Gözlüğü"nü dahil etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk bünyesindeki Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi, bilimsel analiz yöntemlerine yenisini ekledi.

Merkez, "Pupil Neon Göz İzleme Gözlüğü" (Pupil Neon Eye Tracking Glasses) kullanarak hem şube deneyimlerini hem de mobil bankacılık uygulama etkileşimlerini analiz etmeye başladı. Bu teknoloji sayesinde, kullanıcıların bankacılık işlemleri sırasında en çok odaklandığı noktalar ve hangi işlem adımlarında zorlandığı bilimsel verilerle tespit edilebiliyor.

Şube ve dijital kanallardaki etkileşimlerin anlık kaydedilmesini sağlayan teknolojinin, ilerleyen dönemde ATM ve "Self Nokta" gibi fiziksel temas noktalarındaki araştırmalarda da kullanılması planlanıyor. Uygulamayla, müşterilerin fiziksel ortamdaki hareketleri, işlem akışındaki hızlanma ve duraksama noktaları gerçek kullanım senaryoları üzerinden gözlemlenecek.

Elde edilen veriler ışığında, bankacılık hizmet süreçlerinin daha kolay ve kullanıcı dostu hale getirilmesi hedefleniyor.

Banka bünyesinde 2023'te kurulan Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi, beyin görüntüleme, göz izleme ve yüz ifade kodlama gibi tekniklerle müşteri davranışlarını inceliyor. Merkez, bugüne kadar 20 farklı nöropazarlama projesini tamamladı.

"Bankacılığı kullanıcıların gözünden değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, empatika çalışmalarında göz izleme teknolojisinin yanı sıra beyin dalgaları izleme, deri iletkenliği ve yüz ifadeleri analizi gibi yöntemleri kullanarak bankacılığı kullanıcıların gözünden değerlendirdiklerini belirtti.

Bu yeni teknolojisinin yalnızca dijital deneyimi ölçümlemediğini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Şube, ATM ve Self Nokta gibi fiziki temas noktalarındaki müşteri yolculuklarını da gerçek zamanlı olarak ölçümlemeye olanak tanıyacak. Böylece ihtiyaçları daha doğru tespit edebilecek, hizmetlerimizi daha anlaşılır, güvenli ve kişiselleştirilmiş şekilde geliştirebileceğiz. Müşterilerimizin banka içi deneyim yolculuğunu uçtan uca ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirirken operasyonel verimliliğin de artırılmasına katkı sağlayacağız. Katılım finans sektöründe yenilikçi duruşumuzu güçlendirmeye, müşteri odaklı inovasyona öncülük etmeye hem bankacılık hizmetlerinin gelişimine hem de nörobilim literatürüne katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Muhabir:Kerem Alp Eren Kaya