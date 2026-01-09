Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan 2026 beklentilerini anlattı

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bu yıl katılım finans ekosisteminin gerek yeni oyuncularla gerekse yeni ürünlerle giderek genişlemesini beklediğini söyledi.

Uyan, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl küresel ölçekte ekonomik büyüme ve ticaretteki dalgalanmaların sürdüğü jeopolitik riskler ve sıkılaşan para politikalarının etkisinin hissedildiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin belirginleştiği bu dönemde, Türk bankacılık sektörünün genel olarak dayanıklı ve kontrollü performans sergilediğini dile getiren Uyan, katılım bankacılığının da küresel gelişmelerden etkilenmekle birlikte, sağlam bilanço yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı sayesinde süreci başarıyla yönettiğini ifade etti.

Uyan, 2025 boyunca katılım bankacılığı sektöründe aktif kalitenin korunması, bilanço disiplininin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir karlılığın sağlanmasının öncelikli başlıklar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dijitalleşme yatırımlarında hızlanma, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar ve çevreci-sürdürülebilir finansman uygulamaları bu dönemde öne çıkan gelişim alanları oldu. Teknolojiyi süreçlerinin merkezine alan katılım finans kuruluşları hem operasyonel verimliliklerini artırdı hem de müşterilerine daha hızlı ve erişilebilir çözümler sunma konusunda önemli ilerleme kaydetti. 2025 yılı aynı zamanda müşteri ilişkilerinin derinleştiği ve 360 derece hizmet anlayışının daha güçlü şekilde benimsendiği bir yıl olarak öne çıktı."

"Katılım finansının daha stratejik bir konuma geleceğini öngörüyoruz"

Uyan, katılım finansın bankacılık sektöründeki aktif payının son yıllarda arttığına dikkati çekerek, bu oranın yüzde 5,3 seviyesinden yüzde 8,8'e yükseldiğini belirtti.

Bu görünümün Türkiye'de katılım finansının ne kadar güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Uyan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde hem sektörün çeşitlenmesi hem de finansal kapsayıcılığın artması açısından katılım finansının daha stratejik bir konuma geleceğini öngörüyoruz. 'Katılım finans ekosistemi' olarak değerlendirdiğimizde ise özellikle son yıllarda hızla gelişen faizsiz sermaye piyasası ürünleriyle birlikte fon piyasasının 865 milyar liraya ve benzer şekilde BES ve emeklilik sektöründeki faizsiz katılım esaslı müşteri büyüklüğünün 842,5 milyar lira seviyelerine ulaştığı dikkate alındığında katılım finans ekosisteminin gerek yeni oyuncular gerekse de yeni ürünlerle giderek genişlemesini bekliyoruz."

Uyan, katılım finans sektöründeki büyümenin doğal ve organik bir zeminde gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirterek, mevcut katılım bankalarının hem fiziksel hem de dijital müşteri erişim kanallarını ve operasyonel kabiliyetlerini her geçen gün geliştirmesiyle sektörün büyümesinin kendi dinamikleri içinde güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Büyümenin en kritik unsurlarından birinin müşteri farkındalığı olduğunu dile getiren Uyan, vatandaşların katılım bankacılığına ve sunduğu faizsiz finansman modeline yönelik farkındalık seviyesinin 10 yıl öncesine kıyasla çok daha iyi noktaya geldiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Kuveyt Türk aktif büyüklüğünü 1,22 trilyon liraya çıkardı

Uyan, Kuveyt Türk olarak 2025 yılında hem finansal performans hem de müşteri odaklı dönüşüm açısından güçlü bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğümüz yüzde 43 artışla 1,22 trilyon liraya çıkarak sektörün üzerinde bir performans sergiledi." dedi.

Kullandırdıkları fon büyüklüğünü yıl başından itibaren yüzde 35 artırarak 589 milyar liraya çıkardıklarını ifade eden Uyan, toplam fonlama tabanlarını ise yüzde 38 artışla 973 milyar liraya yükselttiklerini kaydetti.

Kuveyt Türk'ün net karının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 29,4 milyar liraya, öz kaynaklarının ise 109 milyar liraya ulaştığını ifade eden Uyan, "Yüksek sermaye yeterliliği oranımız (yüzde 22,46) ve düşük donuk alacak oranımız (yüzde 2,27) ile finansal istikrarımızı korumayı başardık. Bu göstergeler büyümemizin sürdürülebilir zeminde gerçekleştiğini ve önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığına katkımızın istikrarlı şekilde devam edeceğini gösteriyor." dedi.



Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak dijital dönüşümü, insanı odağına alan bütüncül bir dönüşüm olarak ele aldıklarını belirterek, "Rotamız dijital, odağımız insan" vizyonu doğrultusunda 2025'te, müşterileri merkeze alan uçtan uca dijital yolculuklar tasarladıklarını ve işlem hacimlerini anlamlı ölçüde artırdıklarını söyledi.

Bu yıl ise yapay zeka ve ileri veri analitiği uygulamalarını daha geniş bir alana yaymayı hedeflediklerini anlatan Uyan, "Dijital ödeme sistemleri, sanal kartlar, QR ödemeler, dijital cüzdan ve kişisel finans yönetimi araçları odağımızda olmaya devam edecek. Bu alanlarda FinTech işbirlikleri ve açık bankacılık temelli entegrasyonlarla müşterilerimize daha sade, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Gelecek dönemde robot teknolojileri ve yapay zeka destekli analitik modelleri, süreçlerin tutarlı ve güvenli şekilde ilerlemesini sağlayan stratejik kaldıraçlar olarak konumlandırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uyan, 2026'ya girerken büyüme stratejilerini sürdürülebilir büyüme anlayışı üzerine kurduklarını vurgulayarak, bu çerçevede önceliklerinin başında mevcut müşterilerle ilişkilerini derinleştirmenin yer aldığını dile getirdi.

"2026 yılında da reel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Uyan, Kuveyt Türk olarak geçen yıl korudukları yüksek aktif kalitesi ve güçlü bilanço yapısıyla bu yıla sağlam ve sürdürülebilir bir büyüme zemini hazırladıklarını ifade ederek, "İstikrarlı performansımızı sürdürerek 2026 yılında da reel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl bireysel ve tüzel müşterilerine kapsamlı, entegre ve katma değerli çözümler sunmanın öncelikleri arasında yer aldığını anlatan Uyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüzel müşterilerin ihtiyaçlarını 360 derece karşılarken, kurumsal müşteri segmentinde derinleşmeye yönelik stratejilerimizi yoğunlaştıracağız. Kuveyt Türk'ün 360 derece hizmet sunma kapasitesini daha da güçlendirerek çözüm odaklı, güvenilir ve stratejik bir iş ortağı olarak konumumuzu pekiştireceğiz. Özel bankacılığa yeni bir odak kazandıran iş modelimizle kişiselleştirilmiş yatırım çözümleri, varlık yönetimi ve özel danışmanlık hizmetleri sağlayarak katılım finans modelini bu alanda da güçlendireceğiz."