Küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı RTÜK Kırmızı Oda'yı da es geçmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti. FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi hem diziye hem sosyal medyaya damga vurmuştu. Seyircilerden tepki gösterenler de olunca RTÜK'e şikayet yağdı.