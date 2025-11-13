Kütür kütür lahana turşusu kışın vazgeçilmezi! Cvitamini bakımından portakalı solluyor

ÖĞÜNLERE ÇEŞİTLİLİK KATAR

Beslenmenin sadece sağlık değil keyif de sunduğu unutulmamalıdır. Lahana turşusunun ekşi ve ferah tadı, basit yemekleri bile daha lezzetli hAle getirir. Et yemeklerine, salatalara ya da balık yanına bir-iki kaşık eklemek hem yeni bir aroma yaratır hem de atıştırmalık ihtiyacını azaltır.