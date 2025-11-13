Kütür kütür lahana turşusu kışın vazgeçilmezi! Cvitamini bakımından portakalı solluyor
Kış aylarında hastalıklardan korunmak çok önemli. Her gün lahana turşusu yemenin vücuda nasıl etkiler yarattığını biliyor musunuz? C vitamini için portakalı tercih edenlere uzmanlar lahana turşusu öneriyor. İşte nedeni...
Uzmanlar, C vitamini almak için portakalı tercih edenlere alternatif olarak lahana turşusunu öneriyorlar. Bağışıklığı güçlendiren lahana turşusu ayrıca C vitamini deposu olarak da biliniyor. Lahana turşusu ayrıca soğuk algınlığına yakalanma riskini de düşürüyor. Dahası da var.
Günlük yeterince lif tüketemeyenler birkaç kaşık lahana turşusu içerek lif ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Lif hem bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur hem de tokluk hissini artırarak iştahı dengeler. Aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına destek olur.
ÖĞÜNLERE ÇEŞİTLİLİK KATAR
Beslenmenin sadece sağlık değil keyif de sunduğu unutulmamalıdır. Lahana turşusunun ekşi ve ferah tadı, basit yemekleri bile daha lezzetli hAle getirir. Et yemeklerine, salatalara ya da balık yanına bir-iki kaşık eklemek hem yeni bir aroma yaratır hem de atıştırmalık ihtiyacını azaltır.
SU-TUZ DENGESİNİ KORUR
Lahana turşusu tuz içerse de ölçülü tüketildiğinde sodyum vücudun sıvı dengesini sağlamada önemli rol oynar. Spor yapan ya da terleyen kişiler için günlük birkaç kaşık tüketmek faydalı olacaktır.