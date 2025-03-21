Kütahyalı'dan İmamoğlu iddiası: Hapiste kalacağı süreyi bile açıkladı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İmamoğlu'nun tutuklanmasına kesin gözüyle bakan Rasim Ozan Kütahyalı, olası hapis cezasının süresi için de tahmin yürüttü. Kütahyalı, CHP'nin başına geçecek yeni genel başkan için de isim verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alındı. İmamoğlu hakkında çıkacak karar ve belediyeye kayyum atanıp atanmayacağı merak edilirken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba iddialar geldi.

"EKREM İMAMOĞLU EN AZ 6-7 SENE YATAR"

Gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına kesin gözüyle baktığını söyledi. Operasyonun yolsuzluk boyutunun yanı sıra siyasi yanı olduğunu da savunan Kütahyalı, "İmamoğlu bitti, tutuklandı. En az 6-7 sene yatar. Belki daha fazla. 6 ay falan mümkün değil. O artık Trabzonlu Selahattin Demirtaş oldu. Yapılan operasyon açık. İmamoğlu gözaltında değil, İmamoğlu tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atandı." dedi.

CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI İÇİN FLAŞ İDDİA

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile CHP kurultayının da iptal edileceğini dile getiren Kütahyalı, CHP'nin başına geçecek isim için ise şu iddiada bulundu:

"CHP yeniden yapılandırılıyor. Önce kurultay iptali sonrası geçici kayyum, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek gibi geçici bir isim. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları yeniden CHP'nin yeniden başına gelecek. Muhtemelen de yeni genel başkan Oğuz Kaan Salıcı olacak. Kılıçdaroğlu kendi genel başkan olmayacak, verilecek.