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Kütahyalı teyzeden 'Örümcek Adam'a: Dur bi ağzını açalım len

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahyalı teyzeden 'Örümcek Adam'a: Dur bi ağzını açalım len

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu.

Kütahyalı teyzeden 'Örümcek Adam'a: Dur bi ağzını açalım len

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gezilere devam ediyor. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

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Kütahyalı teyzeden 'Örümcek Adam'a: Dur bi ağzını açalım len

Kale alanında ailesiyle piknik yapan ve isminin Hatice olduğu öğrenilen yaşlı kadın, Koç'a yiyecek ikram etmek istedi.

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Kütahyalı teyzeden 'Örümcek Adam'a: Dur bi ağzını açalım len

Koç'tan maskesini çıkarmasını isteyen Hatice Teyze'nin yerel ağızla "Ekmek yemen için ağzını açıver oğlum. Dur bi ağzını açalım len." demesi çevredekileri gülümsetti.

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Kütahyalı teyzeden 'Örümcek Adam'a: Dur bi ağzını açalım len

Hatice Teyze, daha sonra Koç'a poşet içinde ekmek, peynir ve üzüm verdi. Çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektiren Salih Ayaz Koç, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'yi gezdiğini söyledi.

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