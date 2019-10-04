Kütahya'dan sonra Bursa'yı da istila ettiler 250 hektarlık alana yayıldılar
TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinde son zamanlarda sıklıkla görülen ve son olarak da Bursa'nın İnegöl ilçesinde hızla yayılan tırtıllar, ormanlık alanlarda yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
Dünyanın pek çok farklı bölgesinde yaygın olan 'Calliteara Pudibunda' türü olduğu belirlenen ve Bursa ormanlarını saran tırtıllar, ormanlık alandaki ağaçları istila etti. İnegöl’de 250 hektarlık alana zarar veren tırtıllar, özellikle sonbaharda ortaya çıkıyor ve ağaç yapraklarıyla besleniyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde geçen yıl ormanlara zarar veren tırtılların yayılarak Bursa'nın İnegöl ilçesine geçmesi sonucu, tırtıllarla mücadele için çalışma başlatıldı.
Çözüm için bakteri ormana salınacak: Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, tırtıllarla mücadele için ilk aşamada 'Bacillus' denilen bir bakteriyi ormanlık alana salacaklarını belirtti.
Avcı böcekler de sonraki aşama: Akın, bu bakterinin, tırtılların iç organlarını tahrip ederek öldürdüğünü, bir sonraki aşamada ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böcekleri bölgeye bırakacaklarını söyledi.