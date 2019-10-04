Kütahya'dan sonra Bursa'yı da istila ettiler 250 hektarlık alana yayıldılar

Dünyanın pek çok farklı bölgesinde yaygın olan 'Calliteara Pudibunda' türü olduğu belirlenen ve Bursa ormanlarını saran tırtıllar, ormanlık alandaki ağaçları istila etti. İnegöl’de 250 hektarlık alana zarar veren tırtıllar, özellikle sonbaharda ortaya çıkıyor ve ağaç yapraklarıyla besleniyor.