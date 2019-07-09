Kütahya'daki tarihi havuz pislikten geçilmiyor! Kont Drakula bile burada şifa bulmuştu
Kütahya'da Hisarcık ilçesinde bulunan Romalılar döneminden kalma şifalı su havuzunun etrafı yıllardır kokudan geçilmiyor. Şimdilerde turizme kazandırılması beklenen bu tarihi havuzun hikayesi ise çok ilginç.
Romalılar döneminde kayalar oyularak yapılan ve 51 derece sıcaklıktaki şifalı suya sahip olan etrafı çevrili üstü açık tarihi havuz, öylece bekliyor. Tuvaletleri tıkalı halde olan ve etrafa çok kötü kokular yayan havuzun, iyileştirme çalışmaları da şu anda yapılmamakta.
Üzeri açık olduğu için sadece yaz aylarında halkın kullanımına sunulan havuzun bakımını yapacak hiçbir görevli yok. Kötü durumdaki havuza giren de yok. Havuza girmek için gelenler ise havuzun çevresinde fotoğraf çektirip gidiyorlar.
Peki bu havuzun hikayesi nedir?: "Halk dilinde Esire olarak bilinen kaplıca hakkında şu rivayet anlatılmaktadır. Emet ilçesinin güney batısında bulunan Eğrigöz dağındaki tarihi Eğrigöz kalesinde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Macar imparatorunun hapsedildiği bilinmektedir. Efsaneye göre tarihi Eğrigöz Kalesinde hapsedilen esirlerin bulunduğu ortamın çok kötü olması nedeniyle esirlerde genellikle cüzzam hastalığı görülmektedir.
Öleceğini düşünür ama..: O tarihte tedavisi mümkün olmayan cüzzam hastalığına yakalanan ve kalede esir tutulan 15. yüzyılda Eflak Derebeyi olan 3.Vlad Tepes yani günümüz Romanya'da yaşamış efsanelere konu olmuş Kont Drakula, kurtuluşun ancak ölümle olabileceğini düşünerek, kalenin yakınından geçen ve aynı zamanda sıcak suyun da karıştığı Kocaçaya atlayarak ölmek ister. Fakat ölmez.