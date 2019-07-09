Kütahya'daki tarihi havuz pislikten geçilmiyor! Kont Drakula bile burada şifa bulmuştu

Öleceğini düşünür ama..: O tarihte tedavisi mümkün olmayan cüzzam hastalığına yakalanan ve kalede esir tutulan 15. yüzyılda Eflak Derebeyi olan 3.Vlad Tepes yani günümüz Romanya'da yaşamış efsanelere konu olmuş Kont Drakula, kurtuluşun ancak ölümle olabileceğini düşünerek, kalenin yakınından geçen ve aynı zamanda sıcak suyun da karıştığı Kocaçaya atlayarak ölmek ister. Fakat ölmez.