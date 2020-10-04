Kütahya'da yangın: 4 yaşındaki çocuk hayatını katbetti

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5’inci katında çıkan yangında anne kurtarıldı, 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, yaşamını yitirdi.

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Yangın, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Uluoymak Mahallesi 52. Sokak'taki bir apartmanın 5’inci katında çıktı. İddiaya göre, Bayram Günay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Gediz, Eskigediz, Yenikent ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, evde annesi Şermin Günay ile birlikte olan Yakup Sabri Günay’a güçlükle ulaşılabildi. Anne Şermin Günay sağ olarak kurtarılırken, oğlu Yakup Sabri Günay’ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, binadan yatalak bir hasta yara almadan kurtarılırken, apartmanda yaşayanların hepsi tahliye edildi.

Minik Yakup Sabri Günay’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 sağlık personeli de ayakta tedavi edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.