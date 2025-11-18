BIST 10.680
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, voleybol müsabakası sırasında fenalaşan ortaokul müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 61 yaşındaki Dursun Gülseren, arkadaşlarıyla voleybol maçı yaptığı sırada fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gülseren, olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Gülseren'in cenazesi, kılınan namazın ardından Beyce Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

