Kütahya'da salgını fırsata çevirdi işinden ayrıldı fabrika kurdu! Paraya para demiyor
KÜTAHYA'da yaşayan 40 yaşındaki Murat Yıldız çalıştığı fabrikadan ayrılıp kendi işini kurdu. Şimdi paraya para demiyor.
Tavşanlı ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldız, Bursa’da 13 yıldır çalıştığı otomobil fabrikasından ayrıldı. Yıldız memleketinde giderek fabrika kurdu.
Pandemi süreciyle birlikte tek kullanımlık karton bardaklara olan ilgi artınca kapasitesini arttıran Yıldız, günlük 80 bin bardak üretimine ulaştı.
Her zaman hayalini kurduğu işi yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldız, "1,5 yıldır üretim yapıyoruz. Günlük kapasitemiz yaklaşık 100 bin adet. Biz, yaklaşık 80 bin kadar üretim yapıyoruz. Tavşanlı'nın nüfusundan daha fazla üretim yapmaktayız." diye konuştu.
Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Yıldız "13 yıl Bursa’da otomobil fabrikalarında çalıştım. Orada bu tüketimi görüyorduk ve bu makinaların nasıl olduğunu hep merak ettim. Bu hayalimin ilk adımını atmak nasip oldu. Bir makina alarak işe başladık. Makinamızı 6 ay önce değiştirdik. Kapasitesi daha yüksek olan yeni makinamızı firmamıza kazandırdık" şeklinde ifade etti.