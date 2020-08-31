Kütahya'da korkunç cinayet! Kadın borç aldığı komşusu tarafından öldürüldü

Olay, saat 03.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Bülent K., komşusu olan Sibel Şirin’e borç para verdi. Yine iddiaya göre bir kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Şirin, parayı geri ödemedi. Bunun üzerine ikili arasında husumet oluştu. K., Şirin'i evinin önünde beklemeye başladı. İş çıkışı birlikte oturduğu S.K. ile eve gelen Sibel Şirin’e tabancayla 4 el ateş etti.