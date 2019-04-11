Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KÜTAHYA Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı.
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Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı.
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Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı.
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Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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