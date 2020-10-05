BIST 1.153
DOLAR 7,75
EURO 9,09
ALTIN 471,28
HABER /  GÜNCEL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Kütahya'da istismarcı 'üfürükçü' hocaya tutuklama 'şifa bulacaksın' deyip taciz etmiş

KÜTAHYA'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 'cinci ve üfürükçü' hoca yalanıyla 3 kadına karşı cinsel istismarda bulunduğu belirlenen Halil Aka tutuklandı.

Abone ol

Kentte Halil Aka isimli şahsın, bir kadını eşinin yanında taciz ederken, aynı kadının halasını ise “Şifa bulacaksın” diye istismar ettiği ortaya çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, 44 yaşındaki iki çocuk annesi G.A., ifadesinde, uğradıkları cinsel istismarı anlattı.

Söz konusu ifadede, "27 Ağustos'ta ben, yeğenim H.U. ve H.'nin eşi S.U. ile beraber hocaya görünelim dedik. Hoca Halil Aka bizi kapıda karşıladı. Evinin yakınındaki kulübeye beni, H. ile eşi S.'yi davet etti. 'Şikayetiniz nedir?' diye sordu. Kiminle konuştuğunu bilmediğimiz birilerine, 'Bu kızımız ve oğlumuza şifa verin, bu suya ve şekere okuyun' dedi. Sonra H.'ye, 'Sende cinler ve nazar var' dedi, başını sallayarak bir şeyler okudu. H.'yi çağırdı. Ellerini H.'nin vücuduna dokunarak gezdirdi. H.'nin ellerinden tuttu."

İfadenin devamında şu sözler yer aldı:

'Bak cinler karın bölgende, birazdan çıkaracağım onu' diyerek H.'yi taciz etti. H.'nin bacaklarına dokundu, Bu arada, 'Bak, çıktı, dizime geçti' diyordu. H.'ye 'Hepsi bitmedi, üç gün sonra bir daha gel, yalnız gelebilirsin' dedi. H'nin eşi S., hocaya 'Ne kadar borcumuz var' dedi. O da 'Durumuna göre' dedi. S'nin 20 TL verdiğini duydum. 'Kalk ayağa' dedi, kalktım."

Omuzlarımdan başlayarak göğüslerimi, karın bölgemi, mahrem yerlerimi elledi

"Vücudunu vücuduma yaklaştırdı. Sol elimi tuttu ve mahrem yerine dokundurdu. Bana, 'Tedirgin olma, şifa bulacaksın' dedi. Sürekli nefesini ağzıma veriyordu. Ağzını dudaklarıma değdiriyordu. Hemen şikayetçi olduk.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sosyal medyadan tanışıp kandırdı bodrum katını seks zindanına çevirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte zam şampiyonu
Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
Diyarbakır'da yasak bölgede drone uçuran Pensilvanyalı ABD vatandaşı yakalandı
Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a çok sert yanıt! 'İslam' sözleri tepki toplamıştı
Muğla'da köpeklerin bulduğu kafatası olayı! 4 şüpheli gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Edizer kimdir olay olan ikinci eş sözleri ne? Menzil tarikatının GATA'daki doktoru
Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı 9. sınıflar evlerine gönderildi
Mersin'de şaka gibi olay! Suriyeli sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
Tottenham'dan Manchester United'a tarihi hezimet
Ankara’da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Onlarca gözaltı
4 Ekim Hayvanları Koruma günü mesajları ve sözleri
Yorumlar 1 yorum