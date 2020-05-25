Kütahya'da hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
KÜTAHYA’da hamile genç kadını tekmediği iddia edilen muhtar M.Y. ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken; alkollü olduğu belirlenen muhtar M.Y., hastanede güvenlik güçlerine saldırdı.
KÜTAHYA Osman Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi.
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Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı.
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Muhtar, kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
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