Kütahya'da eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş ortadan kayboldu

4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı.