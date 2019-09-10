Kütahya'da eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş ortadan kayboldu
KÜTAHYA'da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), evlerini terk etti. Eşlerine, "'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" ve "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı notlar bırakan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
KÜTAHYA Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın (22) ile Reyhan Keçiş (18), pazar günü, evlerini terk etti.
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4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı.
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Evlerinden çıkan kardeşlerden bir daha haber alınamadı.
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Durumu fark eden iki kız kardeşin ailesi ve eşleri çevrede yaptığı aramalarda sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
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