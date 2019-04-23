Kütahya'da buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü
KÜTAHYA'da, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip gölete açılan 2 kişi suya düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı
KÜTAHYA Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana gelen olayda; iddiaya göre henüz kimlikleri bilinmeyen 2 kişi, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı.
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Çevrede piknik yapanların verdiği ifadeye göre buzdolabının devrilmesi sonucu içindeki 2 kişi suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen 2 erkeğin cesetlerine ulaştı.
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