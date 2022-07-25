Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi

KÜTAHYA ve Manisa'da çıkan orman yangınları devam ederken yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yangınları kontrol alma çalışmaları devam ederken birçok kişi evlerinden tahliye edildi. Dün havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan gece görüşlü helikopterler ile destek verildi. Kütahya Valisi Ali Çelik yangının 3 taraftan kontrol altına alındığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 8 helikopter görevlendirdi.

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Kütahya ve Manisa'daki orman yangınları devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kütahya'da sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Kütahya Valisi Ali Çelik, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan da gece görüşlü helikopterler destek verildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

09:55 Söndürme çalışmalarına TOMA araçları katılıyor

Manisa'daki orman yangını sürerken gelen yeni bilgiye göre söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katılıyor.

09:40 Denizli'den ekipleri sevk edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını söndürme faaliyetlerine destek olmak için ekiplerini sevk etti.





08:50 Bakanlık helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı. Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

08:00 Kütahya Valisi'nden açıklama

Kütahya Valisi Ali Çelik, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi. Çelik, şunları kaydetti:

"Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda. Bir yönü köyden uzak olan tarafında tam kontrol sağlanmış değil.

05:30 Kütahya'da müdahale sürüyor

Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor. Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

05:00 Manisa'da 20 ev boşaltıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken, bölgede kullanılmayan 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.