Kütahya giriş çıkışa polis dikti! Denizli koronavirüs için sıradışı önlem aldı
TÜRKİYE genelinde koronavirüse karşı kent giriş ve çıkışlarında önlemler alınmaya başladı. Kütahya giriş ve çıkışta ateş ölçüyor, Denizli ise araç yıkıyor. İşte Türkiye'deki koronavirüs önlemleri:
Koronovirüsün ülke geneline yayıldığının açıklanmasıyla birlikte her kent kendi çözümünü üretmeye çalışıyor. Kütahya Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarına trafik polislerini dikti. Kente giren ve çıkan tüm araçlar durduruluyor ve sürücü ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Polisin durdurduğu sürücülere ateş kontrolü yapıldıktan sonra şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor. Şehrin Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı girişlerinde denetleme noktaları bulunuyor.
Denizli tüm araçları girişte dezenfekte ediyor
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde koronavirüse karşı ilçesinin giriş çıkışlarına ekipler yerleştirildi. Vatandaşların salgın hastalıktan etkilenmemesi için ilçe girişinde 'Araç dezenfekte noktası' oluşturuldu. Polis ekiplerince durdurulan araçlar, ilçeye girmeden belediye personelleri tarafından ücretsiz olarak ilaçlanmaya başladı. Ekipler tarafından dış bölümleri ilaçlanan araçların daha sonra ilçeye girişlerine izin verildi. Araç sürücüleri, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.
Edirne ateş ölçüyor
Edirne Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, çevre yollarına polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim noktaları kuruldu. Ekipler tarafından Keşan ilçesine giriş çıkış yapan araçlar durdurularak, araç içindekilerin ateşleri ölçülüyor. Yüksek ateşi olan sürücü ve yolcular ise 112 ekiplerine bildiriliyor.
Ordu dezenfektan tüneli yaptı
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı. Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.