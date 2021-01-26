Kütahya 23 parça kullanıp 6 yılda yaptı! Değeri dudak uçuklattı gören hayret etti

Mehmet Orhan Elagöz, makette 23 bin 457 parça kullandığını söyledi. Görenlerin maketi beğenmesinin kendisini çok mutlu ettiği kaydeden Elagöz, “Kütahya’nın bazı eski konaklarından ilham alarak, onlara benzer şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonra fayton gibi çocukluğumuzun nostaljik araçlarını yapmaya çalıştım." dedi.