Kuşum Aydın'dan ünlü isimlere şok sözler: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Sansürsüz adlı programda yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu söyleyen Aydın, şunları anlattı: