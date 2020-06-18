Kuşum Aydın'dan ünlü isimlere şok sözler: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Sansürsüz adlı YouTube programına katılan Kuşum Aydın, yakın bir arkadaşına vasiyetini açıkladığını söyleyip ünlü isimleri bombardımana tuttu.
Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı sesli betimlemeler ve Melikşah Altuntaş ile Bartu Küçükçağlayan'ın programı Mücbir Sebepler'deki aktifliğiyle adından söz ettiren Kuşum Aydın, YouTube'da yayımlanan Sansürsüz adlı programa katıldı.
Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Sansürsüz adlı programda yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu söyleyen Aydın, şunları anlattı:
"Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler."
"Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim."