Kuşum Aydın’dan bomba imaj değişikliği! Sakallı hali olay oldu
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kuşum Aydın uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez sakallı yeni imajıyla gündeme geldi. Aydın’ın son hali olay...
Bir döneme damga vuran isimlerden Kuşum Aydın’ın sakallı yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin son hali kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular bir süredir ekranlarda yer almıyor. Bir dönemin aranan yüzlerinden Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda, yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olmuştu.
Kuşum Aydın, değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kuşum Aydın son olarak sakal bıraktı.
Annesiyle video çeken Kuşum Aydın "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" deyince annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi. İmajını çok beğenen Kuşum Aydın "Kendime nazar değdireceğim" dedi.