Kuşum Aydın'a annesinden ret! Büyük hayal kırıklığına uğradı
Müzik dünyasına vokallik yaparak başlayan, şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu olarak da tanınan Kuşum Aydın sahnelerin eğlenceli isimleri arasında yer alıyor. Çıkaracağı yeni şarkısı için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı klipte annesinin de rol almasını istedi. Sosyal medya fenomeni annesi Şelale hanımdan ret kararı alan Aydın, büyük hayal kırıklığına uğradı....
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu olarak da tanınan Kuşum Aydın sahnelerin gözde isimleri arasında yer alıyor. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçecek olan Aydın, annesinin de rol almasını istedi. Sosyal medya fenomeni annesi Şelale hanımdan ret kararı alan ünlü sunucu büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bunun üzerine çalışmasının senaryosu yeniden düzenlenip yeni bir ekip kurularak tamamlandı. İşte haberin detayları...
Sahnelerin eğlenceli isimlerinden biri olan Kuşum Aydın, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Sosyal medya fenomeni olan annesi Şelale Hanım'dan ret yedi.
Müzikli sahnelerin eğlence uzmanı Kuşum Aydın, hayatının en büyük şokunu yaşadı.
Yeni şarkısı için klip çekecek olan Kuşum Aydın, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni olan annesi Şelale Hanım ile yeni şarkısının çalışmasında kamera karşısında olmak istedi.