Kuşum Aydın'a annesinden ret! Büyük hayal kırıklığına uğradı

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu olarak da tanınan Kuşum Aydın sahnelerin gözde isimleri arasında yer alıyor. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçecek olan Aydın, annesinin de rol almasını istedi. Sosyal medya fenomeni annesi Şelale hanımdan ret kararı alan ünlü sunucu büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bunun üzerine çalışmasının senaryosu yeniden düzenlenip yeni bir ekip kurularak tamamlandı. İşte haberin detayları...