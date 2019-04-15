Kuşum Aydın isyan etti: Sakın cenazeme gelmesin

AMELİYATLA DEĞİL SPORLA: Kışın aldığı kiloları spor sayesinde vermeye başladığını dile getiren Aydın, “Sanatçı dostlarımın birçoğu kilo vermek için tüp mide ameliyatı oluyor ama ben buna karşı olduğum için sporla kilo vermeye başladım. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum. Sevenlerimin karşısına yepyeni ve fit görüntümle çıkacağım. Ben tüp mide değil spor mideden yanayım. Gelecek yaza da baklavalarımı görebilirsiniz” diye konuşmuştu.