Kuşum Aydın isyan etti: Sakın cenazeme gelmesin
Şarkıcı Kuşum Aydın Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olurken bazı eski dostlarına dert yandı.
Geçtiğimiz aylarda, yüzüne dolgu yaptırdığı için pişmanlığını dile getiren Kuşum Aydın, "Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.
2. Sayfa programına katılan şarkıcı, bazı eski dostlarına dert yandı. Aydın şunları söyledi: Cenazeme gelmelerini istemediğim insanlar var. O kişiler cenazeme gelmesin. Eskiden dostumdu bu insanlar.
''ONLAR SAKIN CENAZEME GELMESİN'': Bu kadar iki yüzlülük ve yalakalık görmedim. Benim bazı kişilerle görüşmememi istemeyen arkadaşlarım, daha sonra görüşmemi istemedikleri kişilerle görüşmeye başladılar. Ünlü kişiler bunlar... İki, üç kişiler... Onlar sakın cenazeme gelmesin. Vasiyet de ettim.
AMELİYATLA DEĞİL SPORLA: Kışın aldığı kiloları spor sayesinde vermeye başladığını dile getiren Aydın, “Sanatçı dostlarımın birçoğu kilo vermek için tüp mide ameliyatı oluyor ama ben buna karşı olduğum için sporla kilo vermeye başladım. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum. Sevenlerimin karşısına yepyeni ve fit görüntümle çıkacağım. Ben tüp mide değil spor mideden yanayım. Gelecek yaza da baklavalarımı görebilirsiniz” diye konuşmuştu.