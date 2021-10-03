Kurye otomobille kafa kafaya çarpışarak öldü! 'Ne var bunda' diyen kadın şok etti

O kadından kan donduran sözler

Kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, görüntü almaya çalışan basın mensubuna tepki göstererek, "Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var onu anlamadım. İstanbul'un her yerinde şu an binlerce motor kazası oluyor, bunun neden haber değeri var anlamadım" dedi.