Kuruyan saçları nemlendiren doğal kür tarifi

Kuru saçları nemlendirmek için evdeki malzemeleri kullanarak şahane doğal bir saç bakım maskesi yapabilirsiniz. Kuru saçları nemlendiren doğam kür tarifiyle neme doymuş, parlak saçlarınız olabilir.

Kuru saçlar için yılın en kötü zamanları başladı. Soğuk havalar bir yandan saçları ve saç derisini zorlarken diğer yandan soğuk havalar nedeniyle daha sıcak su ve daha fazla ısıyla kurutma işlemi gören saçlar iyiden iyiye kurumaya başladı. Denediğiniz hiçbir kozmetik üründen istediğiniz sonucu alamadıysanız evdeki malzemelerle kolay ama bir o kadar da etkili saç nemlendiricisi hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeler listesi;

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı avokado yağı, 2 yemek kaşığı ceviz yağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet yumurtanın sarısı.

Hazırlanışı: Sirke hariç tüm malzemelerden homojen bir karışım elde edin. Yeni yıkanmış, nemi alınmış, hafif kurumuş saça uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Son durulama suyuna bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayın.