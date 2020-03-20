Kuruluş Osman'ın yıldızı gizlice evlendi Alma Terziç Instagram'dan duyurdu
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinin Boşnak oyuncusu Alma Terziç, yönetmen Murat Saraçoğlu ile evlendi. Terziç, sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
ATV ekranlarının çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç'ten müjdeli haber geldi. Yaklaşık bir yıldır yönetmen Murat Saraçoğlu ile aşk yaşayan Alma Terziç, 30 Ocak'ta nikah masasına oturdu.
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Alma Terziç ve Murat Saraçoğlu yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamadı. Instagram'da soyadını değiştirerek Alma Terziç Saraçoğlu yapan güzel oyuncu, müjdeli haberi böyle duyurmuş oldu.
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Alma Terziç, Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: ''Bir Türk’le uğraşılmaz, ben iki kere Türk’üm.''
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Öte yandan ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Alma Terziç, Sofia karakterine hayat vermektedir.
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