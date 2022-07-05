Kuruluş Osman'ın set çalışanları şikayetçi olmuştu! Burak Özçivit'in cezası belli oldu
Ünlü oyuncu Burak Özçivit başrol oyuncusu olduğu Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiası ile yargılandığı davada cezası belli oldu. Özçivit 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 'Osman Bey' karakterini canlandıran Burak Özçivit dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiası ile set çalışanlarıyla davalık olmuştu.
Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yunus Gümüş, “Tüm taraflarca kabul edilen bu olay ile ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Sanık avukatı Serkan Toper ise “Müştekilerin ve tanıkların anlatımları hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.