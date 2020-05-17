Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın setteki önlemleri anlattı!

Ayşe Arman'a röportaj veren oyuncu Didem Balçın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Oynadığım Kuruluş dizisinin yönetmeni Metin Günay, 'Ne yaptın düğünü?' diye sorunca, 'Hocam, bu dönem zor. Kışa artık!' dedim. Kızdı bana. Ve şöyle bir şey söyledi: 'Düğün nedir ki? Yeter ki gönüller bir olsun, at imzanı, kur yuvanı…' Düşündüm, haklıydı! Sahip olduğum yuva gibi, yuva kurabileceğim adamı bulmuşum.