Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, nişanlısı Berk Oktay'la düğün tarihlerini açıkladı!

2017'de Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve 2020'de aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmışlardı. Mutlu ilişkileri ile herkesi kendilerine hayran bırakan ikilinin düğün tarihleri uzun bir süre açıklanmamıştı. Oyuncu çift geçtiğimiz gün düğün tarihlerini açıkladılar!