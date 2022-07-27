Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, nişanlısı Berk Oktay'la düğün tarihlerini açıkladı!
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti merakla beklenen düğün tarihlerini açıkladılar. Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve bir süre sonra aşk yaşamaya başlayan ünlü çift şubat ayında nişanlanmışlardı. Düğün tarihleri hakkında ortaya atılan iddialara açıklama getirmeyen çift, geçtiğimiz gün düğünün ne zaman olacağını açıkladı.
2017'de Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve 2020'de aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmışlardı. Mutlu ilişkileri ile herkesi kendilerine hayran bırakan ikilinin düğün tarihleri uzun bir süre açıklanmamıştı. Oyuncu çift geçtiğimiz gün düğün tarihlerini açıkladılar!
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde başrol paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay 2020'de ak yaşadıklarını sevenleriye paylaşmışlardı.
Geçtiğimiz şubat ayında aile arasında küçük bir nişanla evliliğe ilk adımı atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan ünlü çiftten sevindiren düğün haberi geldi.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un Kuruluş Osman dizisinde başrol oynaması ve Berk Oktay'ın yeni bir diziyle anlaşmış olması ile düğünün ertelenmesi beklenirken çift düğün tarihini açıkladı.