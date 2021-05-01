Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu mayolu pozuyla şaşırttı
ATV'deki Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun'u canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı. Fit fiziğini gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda eden Yeşim Ceren Bozoğlu, 17 günlük kapanma öncesi tatile çıktı. Denizin ve güneşin çıkaran Bozoğlu, sosyal medyada paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içerisinde 60 kilo veren oyuncu, yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüştü.
Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu şimdilerde meslektaşı Seray Kaya ile keyifli bir tatil yapıyor.
Eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak mayolu bir pozunu paylaştı.