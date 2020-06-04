Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u görenlerin ağzını açık bıraktı! Buse Arslan'ın değişimi olay

Şanlı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu eden ve TRT1'de fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman daha ilk bölümü ile en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı. Çarşamba akşamları yayınlanan ve reyting listesine açık ara adını yazdıran dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor.