Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u değişimiyle şok etti! Buse Arslan bambaşka biri çıktı
ATV ekranlarının en çok ses getiren ve izlenen dizisi Kuruluş Osman senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de büyük ilgi görüyor. Duru güzelliği ile konuşulan dizinin Aygül Hatun'u Buse Arslan Karadeniz ise değişimiyle görenlerin ağzını açık bıraktı.
Şanlı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu eden ve TRT1'de fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman daha ilk bölümü ile en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı. Çarşamba akşamları yayınlanan ve reyting listesine açık ara adını yazdıran dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor.
Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesinin ardından birçok dizi setleri kapattı ve birçok dizi zorunlu sezon finali yapmak zorunda kaldı. Kuruluş Osman ise yeni bölümleri ile seyircisiyle buluştu. Ekranların boş olmasını fırsat bilen dizi son haftaların en çok izlenen yapımlarının başında geldi.
Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da izleyicinin yakın takibinde. Özellikle duru güzelliği ile adeta ekranları şenlendiren ve Aygüi Hatun'a başarılı bir şekilde hayat veren genç oyuncu Buse Arslan Karadeniz...
Dizide önemli bir karaktere hayat veren güzel oyuncu daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı fakat yıldızı Kuruluş Osman ile parladı. Güzel oyuncuyu instagramda 133 bin kişi takip ediyor.