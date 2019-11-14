Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!
ATV ekranında tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. İlk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelecek dizinin fragmanındaki bir sahne sosyal medyanın gündemi oldu.
TRT'nin büyük ses getiren dizisi Dirişil Ertuğrul'un devamı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizi Kuruluş Osman ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. ATV'de yayınlanacak dizinin nefes kesen fragmanları ise daha haftalar öncesinden dönmeye başladı.
Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ı canlandıracak olan Burak Özcivit'in başrolde olduğu dizi sosyal medyanında da gündemine oturdu.
Mantık hatası mı: Fragmanları büyük ses getiren dizinin bir sahnesi ise seyircinin kafasını fena karıştırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve Bamsı Beyrek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nurettin Sönmez'in eski haliyle dizide olması acaba mantık hatası mı sorunu akıllara getirdi.
Bamsı Beyrek muamması: Osman karakterine hayat veren Özçivit'in "Ben ve benim evlatlarım, babamın kutlu sancağını yere düşürmeyeceğiz" sözlerinin damga vurduğu fragmanda Bamsı'nın görünmesi sosyal medyada çok tartışıldı.