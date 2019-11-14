Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Mantık hatası mı: Fragmanları büyük ses getiren dizinin bir sahnesi ise seyircinin kafasını fena karıştırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve Bamsı Beyrek karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nurettin Sönmez'in eski haliyle dizide olması acaba mantık hatası mı sorunu akıllara getirdi.