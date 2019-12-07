Kuruluş Osman'da skandal hata! Burak Özçivit'in üzerinde unutuldu
ATV ekranlarında Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisinde skandal bir hata yaşandı, bu hata, izleyicinin gözünden de kaçmadı.
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisi, ATV ekranlarında reyting rekorları kırarken son bölümünde ortaya çıkan hata, izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Dizide başrol oynayan Burak Özçivit'in dün akşam yayınlanan bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturmuştu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerim'i doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kur'an eğitimi aldığı iddia edilmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki bir hata ise bazı izleyicilere pes dedirtti. Burak Özçivit'in kuşağında telefonu fark eden izleyiciler, sosyal medyadan dizi ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.
Bazı kullanıcılar, "O telefonu bir zahmet çıkarsaydınız kuşağın içinden. 'Çok para harcadık, Hollywood ile yarışacak prodüksiyonumuz var' diyorsunuz böyle hatalar yapıyorsunuz, gerçi onca hatanın için bu ne ki" diyerek daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.